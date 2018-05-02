Гройсман выступает за принятие новых редакций законов о Кабмине и полномочиях премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за принятие новой редакции закона "О Кабинете министров Украины" и закона "О полномочиях премьер-министра Украины".

"Если вы возьмете закон о Кабмине, вы увидите, что полномочия исполнительной власти очень ограничены в возможности принятия решений. Очень зарегулировано украинское законодательство с одной стороны, а с другой - есть дуализм полномочий, что тоже является проблемой", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению премьера, необходимо определить каждому уровню власти, начиная с местного самоуправления на уровне громады, района, области, что находится в их компетенции.

Он добавил, что необходимо принять новый закон "О Кабинете министров Украины", а также "О полномочиях премьер-министра".

"Возьмите любую организацию и ее руководителя - руководитель может издать приказ, распоряжение и т.д., а я как премьер-министр не имею права этого делать. Это еще во времена Януковича (бывшего президента Украины Виктора Януковича - ИФ) максимально все полномочия забрали у правительства, чтобы правительство не могло ничего решать", - отметил премьер.

По словам В.Гройсмана, чем больше будет полномочий при принятии решений, тем больше будет и ответственность.

Как сообщалось, ранее В.Гройсман заявил, что считает полномочия премьера и правительства намного меньшими, чем стоящие перед исполнительной властью задания.