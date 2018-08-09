Грузовики с 103 тоннами гумпомощи от МККК проследовали на оккупированную территорию через КПВВ "Новотроицкое"

Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" (Волновахский р-н, Донецкая обл.) на временно оккупированную территорию последовало 7 грузовиков с гуманитарной помощью местным жителям от Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает в четверг утром пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, грузовики МККК везли строительные материалы, песок, гигиенические и медицинские наборы общим весом более 103,5 тонн.