Харьковские соглашения стали предпосылкой аннексии Крыма - Наливайченко

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что российская агрессия началась с Харьковских соглашений. Об этом Наливайченко рассказал в суде журналистам после допроса по госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. "Российская агрессия началась с Харьковских соглашений. Янукович способствовал агрессии РФ. Войска были заведены заранее. Сегодня суд мне разрешил и частично я смог представить доказательства, которые были собраны. Второе: у меня осталось убеждение, что надо обнародовать и рассекречивать материалы. Надо всех приглашать, кто был нами пойман среди тех, кто готовил агрессию", - сказал Наливайченко. По его словам, он предоставил объективную информацию во время показаний. Отметим, Харьковские соглашения - это соглашение между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Соглашение было подписано 21 апреля в Харькове Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, согласно которому срок пребывания флота РФ был продлен с 2017 до 2042 года. Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

