Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не общался ни с кем из фигурантов дела мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом он сообщил журналистам перед допросом в ГПУ. "Я жду решения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров об открытии производства, будем обсуждать все факты. Скорее всего, там есть нецензурная брань. Меня сейчас упрекают, что дело Труханова я заставляю закончить как можно быстрее. Я ни с кем из тех фигурантов не общался, с кем подписывали подозрения. Прокурор, когда идет в суд - должен ориентироваться, какая там ситуация", - рассказал Холодницкий перед допросом в Генпрокуратуре. Напомним, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявлял, что Холодницкий мог "сливать" информацию о подготовке обысков по делу городского головы Одессы Геннадий Труханова, открытого по фактам хищений в одесской мэрии. Сытник также рассказал, что когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, фигуранты дела быстро выехали за границу. "Здесь у нас есть веские основания предполагать "слив" информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, знал об их перемещениях информацию, которой следствие не обладало", - добавил Сытник. Отметим, Труханов является одним из 8 фигурантов дела завода "Краян" - в 2016 мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, которое раньше принадлежало заводу за 185 млн гривен. Тогда как сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен.

