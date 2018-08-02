И Киево-Печерская, и Почаевская лавры будут переданы единой Украинской православной церкви

У России нет церковной собственности в Украине, и после признания единой Украинской православной церкви ей будут переданы и Киево-Печерская, и Почаевская лавры, заявил глава УПЦ-КП патриарх Филарет.

"Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет. Не имеет собственности. Вот взять, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра – чья это собственность? Собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет тут украинская церковь признана, то Лавра – и одна, и вторая – будут переданы украинской церкви", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой", текст которого обнародован на сайте УПЦ-КП.

При этом глава УПЦ-КП отметил, что храмы, построенные за средства приходов, являются собственностью приходов, а не России. "Поэтому Россия тут своей собственности церковной не имеет", - сказал патриарх.