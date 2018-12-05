Имеем все предпосылки для спокойного проведения выборов в ОТГ - Порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что несмотря на введение в ряде областей военного положения есть все условия как для проведения выборов в ОТГ, так и для подготовки к официальному старту президентских выборов.

Об этом он написал в Twitter.

"Есть все предпосылки для спокойного проведения выборов в ОТГ, так же как для подготовки к официальному старту президентских выборов", - отметил Президент.

Ранее во время выступления на Форуме местного самоуправления Глава государства напомнил, что недавно внес в парламент проект закона "О внесении изменения в статью 28 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" об обеспечении проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года". По его словам, в документе речь идет о том, чтобы "сделать исключение и провести голосование в ряде новообразованных ОТГ".

В то же время Порошенко подчеркнул, что проводить выборы в общинах можно будет после "тщательной проработки" этого вопроса с ЦИК, юридическими службами и международными партнерами.

В этом контексте Президент подчеркнул, что ключевая позиция - выборы должны быть свободными и вызывать доверие у людей.

В свою очередь Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на форуме заявил, что выборы в ОТГ в 10 областях, где введено военное положение, не смогут быть проведены в предварительно установленные сроки. Вместе с тем спикер отметил, что в ближайший период будет начат процесс подготовки новых выборов в общинах.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 23 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков. Читайте также: Порошенко: В Украине уже 874 тергромады, местные бюджеты выросли в 3,4 раза

Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.

29 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление, в котором обратила внимание субъектов и других участников избирательного процесса местных выборов на необходимость соблюдения закона о правовом режиме военного положения относительно запрета проведения выборов в 10 областях, где было введено военное положение. Согласно с этим постановлением, вопрос назначения местных выборов в этих 10 областях будет решаться субъектами их назначения в законодательно определенном порядке после прекращения или отмены военного положения. Как уточнила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, речь идет о запрете 45 первых и 7 дополнительных выборов в новообразованных ОТГ, назначенных на 23 декабря, а также 9 промежуточных местных выборах, которые должны состояться 9 и 16 декабря.

Известно, что ЦИК назначил первые местные выборы в 125 объединенных территориальных общинах на 23 декабря. По материалам Укринформ