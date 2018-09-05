И.о. главы ГФС уволился по собственному желанию

Кабмин уволил и.о главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана по собственному желанию и объявил конкурс на замещение вакансии главы ведомства, сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"Вопрос, который мы с вами уже давно дискутировали, это проведение конкурса на позицию главы ГФС. Проведение такого открытого и прозрачного конкурса является очень важным для дальнейшей реформы, в том числе ГФС. Сегодня правительство приняло решение о начале и объявлении такого конкурса", - сказала она после правительственного заседания в среду.

О.Маркарова также отметила, что премьер-министр Владимир Гройсман поручил Национальной службе по вопросам госуправления и Министерству финансов начать процедуры по проведению такого конкурса.

"Чтобы избежать конфликта интересов, и.о. главы ГФС принял решение уволиться по собственному желанию, правительство это решение поддержало. До проведения конкурса исполнять обязанности главы ГФС будет Александр Власов", - сказала она, уточнив, что А.Власов три года возглавлял спецподразделение налоговой милиции ГФС "Фантом".

"Чтобы избежать конфликта интересов, и.о. главы ГФС принял решение уволиться по собственному желанию, правительство это решение поддержало. На момент до проведения конкурса исполнять обязанности главы ГФС будет Александр Власов", - сказала она, уточнив, что он три года возглавлял подразделение "Фантом".

"Начатые правительством меры по борьбе с контрабандой, с электронными сервисами в ГФС будут продолжены... Одно из главных заданий - подготовка прозрачного конкурса на главу ГФС", - сказал А.Власов.

"Прекрасно понимаю, что к конкурсу будет привлечено внимание общества, бизнеса, международных партнеров Украины. Наверное, увидим попытки политизированной процесс... Чтобы избежать конфликта интересов и любых спекуляций по этому поводу, попросил назначить правительство другого и.о. главы ГФС", - написал М.Продан в соцсети Facebook.