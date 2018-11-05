Ірина Геращенко прокоментувала закиди на адресу БПП про відсутність Найема у списку ТСК

Це виключне право фракції - визначати своїх представників в ту чи іншу комісію чи делегацію.

Так 1-й віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко прокоментувала у Facebook закиди на адресу БПП про відсутність Мустафи Найема у ТСК по слідству вбивства Катерини Гандзюк: "Наголошую, що депутати не можуть і не мають право підміняти собою правоохоронні органи. І вести слідство. Їх задача - контроль і політична оцінка. Політична. Не політиканство і не піар".