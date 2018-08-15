Ірина Геращенко звернула увагу на цинізм Кремля у питанні помилування Олега Сенцова

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила про цинізм Кремля в питанні помилування українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування в колонії. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.

При цьому віце-спікер зазначила, що Поліна Савченко не просила президента Росії Володимира Путіна про помилування.

"Цинізм, але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів, абсолютно сторонні їй люди. Й нічого, спрацювало, бо то був кремлівський сценарій", - сказала Геращенко.

Вона додала, що відсутність особистого прохання від Савченко не завадила Путіну її помилувати. При цьому, за її словами, Росія реалізує сценарій "повільного вбивства" Сенцова.

В кінці червня мати Сенцова Людмила написала Путіну прохання про помилування сина. Згодом Кремль пообіцяв його розглянути. Потім 9 серпня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що йому невідома реакція на прохання про помилування Сенцова.

Як повідомляв УНН, Сенцов назвав свій стан передкритичним.

Источник: УНН