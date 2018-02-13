Из аннексированного Крыма начали принудительно высылать граждан Украины

В аннексированном Россией Крыму пограничники выявили якобы "нелегальных трудовых мигрантов" из Украины, 23 украинца "высланы" за пределы полуострова, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на Пограничное управления ФСБ России.

"В пригороде Евпатории, в поселке Новоозерное, сотрудники Пограничного управления на территории детского сада "Якорек" установили факт незаконной трудовой деятельности 36 граждан Украины. Иностранцы работали, не имея на руках соответствующего трудового патента и разрешительных документов от подрядчика на предоставление жилого помещения", - заявили российские силовики.

Всех "нарушителей" оккупанты привлекли административной ответственности, при этом 18 из них - еще и за "нарушение режима пребывания в Российской Федерации".

"Однако позже выяснилось, что нарушения были устранены частично. По решению Евпаторийского городского суда 23 украинцев снова привлекли к административной ответственности, нарушителей выдворили за пределы страны и закрыли для них въезд в Россию на пять лет", - добавили в ФСБ РФ.

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Как сообщалось ранее, в понедельник, 12 февраля, российские спецслужбы задержали в аннексированном Крыму украинца Константина Давыденко.

"Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России", - заявили в управлении ФСБ России.

Позже Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Украинец пробудет под арестом два месяца, до 11 апреля