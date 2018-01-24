Сегодня, 24 января, из плена боевиков освобожден солдат 92 бригады Роман Савков. Об этом на своей странице в Facebook рассказал президент Украины Петр Порошенко.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко добавила, что Савков попал в плен к боевикам тяжело раненым. В частности, в Макеевской колонии ему не давали лекарств, хотя он нуждался в специальном лечении и имел обострение сахарного диабета.

"Сегодня, благодаря усилиям президента Порошенко, его команды, минской группы Романа Савкива уволен с ОРДО. В скорой его везут на Киев. Уже завтра Роман обнимет маму и друзей. С ним уже говорили по телефону Президент, поздравил воина на свободе. И Мама. Валентина счастлива. Мы же боремся за других наших героев", - говорится в сообщении.

В конце 2017 года из плена боевиков вернулись домой 74 человека. Уже в январе этого года Владимир Путин и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктор Медведчук обсудили второй этап обмена заложниками между Киевом и боевиками. Они "обсуждали украинский порядок дня". Кроме обмена заложниками на Донбассе, они говорили об освобождении граждан Украины, которые находятся на территории России.

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Об этом заявил сегодня президент на встрече с главой промосковской ветви православной церкви митрополитом Онуфрием. По словам Петра Порошенко, Киев ждет возвращения еще нескольких бойцов и готов ради них "на решительные шаги". Об этом сообщает ТСН.ua.