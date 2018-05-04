Javelin доставили в Украину еще несколько недель назад - Госдеп США

Противотанковые ракетные комплексы Javelin доставили в Украину еще несколько недель назад. Об этом на брифинге заявила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт. "Я знаю, что многие заинтересовались поставками ракет Javelin в Украину. Могу сказать, что этот вопрос лежал на столе в течение очень долгого времени, прежде чем мы объявили о решении президента (Дональда Трампа, - ред.) передать Украине ракетные комплексы Javelin. Их доставили несколько недель назад", - отметила Нойерт. При этом она отметила, что ответственные ведомства хорошо справились со своей задачей, если медиа узнали о доставке Javelin только на этой неделе. Напомним, 30 апреля стало известно, что США уже поставили Javelin Украине. Официальный представитель Госдепа подтвердил данную информацию в ответ на запрос "Радио Свобода". Отметим, согласно договоренностям Украина получила 210 ракет и соответствующие переносные пусковые комплексы.

