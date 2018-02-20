К событиям 18 и 20 февраля 2014г. привела умышленная зачистка Евромайдана – Горбатюк

Первые убийства протестующих на Евромайдане в Киеве до сих пор остаются не раскрытыми, хотя следствие провело большую работу и круг подозреваемых значительно сузился, отмечает начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

На брифинге во вторник в Киеве он напомнил, что первые три убийства протестующих были совершены в январе 2014 года, еще 77 человек были убиты 18 и 20 февраля.

"Действительно, у нас такая ситуация, что первые убийства на сегодняшний день не раскрыты, то есть, не установлены лица, которые их совершили. В то же время, следствие не останавливается, движется, и по результатам дополнительных экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных действий есть продвижение относительно сужения круга подозреваемых", - рассказал он.

В частности, по словам С.Горбатюка, речь идет о возможной причастности к этим преступлениям сотрудников одного из подразделений правоохранительных органов.

Что касается событий 18 и 20 февраля, то, по словам начальника Департамента, "следствие усматривает признаки целенаправленных действий на зачистку Майдана, на подавление протестных акций во всех этих событиях и причастность к ним именно высшего руководства государства".

"Развитие событий, та жестокость, которая была,… применение охотничьей картечи в штатных помповых ружьях правоохранителей, смерти протестующих и правоохранителей, - все это было необходимым и учитывалось теми, кто принимал решение о проведении АТО (в центре Киева против митингующих ), чтобы иметь формальные основания, по их мнению, для объявления антитеррористической операции… и объединения всех правоохранительных органов для зачистки Майдана", - рассказал С.Горбатюк.

Также начальник департамента спецрасследований подчеркнул, что по единому плану с правоохранителями также действовали "титушки", которые были вооружены штатными милицейскими спецсредствами и собственным оружием.

"Их задачей было рассеивать протестующих, если внизу удастся операция по оттеснению и протестующие начнут перемещаться наверх, к Михайловской площади… Этот план объединял сотрудников Службы безопасности Украины, МВД, ряда других служб, в том числе, был согласован прокуратурой города Киева", - подчеркнул С.Горбатюк.

Таким образом, как пояснил начальник департамента спецрасследований ГПУ, бывшему руководству страны, включая руководителей СБУ, инкриминируется незаконное проведение АТО, то есть, отсутствие оснований для объявления операции.

Что касается событий 18 февраля, он сообщил, что по факту гибели 11 человек и ранения более 500 расследовалось 17 уголовных производств по которым уведомлены о подозрении 14 человек, в том числе бывший президент страны, тогдашний министр внутренних дел, его первый заместитель, руководство милиции Киева и спецподразделения МВД "Беркут".

С.Горбатюк напомнил, что 20 февраля погибли 48 протестующих и 4 правоохранителя, а 80 протестующих и более 40 правоохранителей получили огнестрельные ранения. "По результатам убийств протестующих расследовалось 13 уголовных производств, 35 лицам сообщено о подозрении, 28 человек находится в розыске. Обвинительные акты в отношении 5 человек слушаются в суде… это дело пятерых экс-беркутовцев, которое слушается в Святошинском суде (Киева )", - напомнил начальник департамента.

По словам С.Горбатюка, 6 подозреваемых разыскиваются, в отношении 7 человек обвинительные акты направлены в суд, один из подозреваемых знакомится с материалами уголовного производства.

Говоря о подозреваемых в уголовных производствах по "майдановским событиям", которые до сих пор работают в правоохранительных органах, С.Горбатюк уточнил, что высокие должности занимают один подозреваемый, работающий в Нацгвардии и еще двое работают в Нацполиции. В целом же, по словам начальника департамента спецрасследований ГПУ, 12 человек, которые проходят как подозреваемые по событиям Евромайдана, продолжают работать в правоохранительных органах, в том числе и сотрудники бывшего спецподразделения "Беркут", ныне реорганизованного.