Кабинет министров Украины отменил термин "высшее учебное заведение". Правительство приняло постановление, согласно которому все нормативные акты в стране приводятся в соответствие с Законом об образовании.

В частности, Кабмин внес изменения в порядок утверждения решений о присвоении ученых званий, заменив в его тексте слова "высшее учебное заведение" во всех падежах и числительных формах словами "заведение высшего образования" в соответствующем падеже и числительной форме.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины утвердили порядок поступления на магистратуру. Согласно изменениям, вступительные экзамены с использованием Внешнего независимого оценивания будут сдавать поступающие на специальности направлений "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения". При этом поступить на медика и педагога будет сложнее.