Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2018 год. В частности, Кабмин утвердил план приоритетных действий для обеспечения последовательных и комплексных реформ, определенных Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года, Стратегией устойчивого развития "Украина-2020", Стратегией реформирования государственного управления, Соглашением об ассоциации Украины с ЕС, Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках программы МВФ. Предполагается, что реализация плана позволит улучшить систему стратегического планирования, мониторинга и оценивания, включая основы оценки результативности деятельности министерств и других государственных органов. В частности, план предусматривает создание специального органа для предотвращения нарушений в сфере финансов, дальнейшую реорганизацию Государственной фискальной службы, внедрение института авторизованного экономического оператора и другое. Кабмин принял план действий и обязал Министерство экономического развития в трехдневный срок доработать его с учетом предложений Минюста и Мининфраструктуры.

