Кабмин готов всячески поддерживать создание Высшего антикоррупционного суда Украины – Гройсман

Кабинет министров Украины готов содействовать созданию Высшего антикоррупционного суда, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман и отмечает необходимость принятия соответствующего закона.

"Мы, как правительство, готовы всячески поддерживать создание этой институции. Нужен только закон", - сказал В.Гройсман на заседании Кабинета министров в среду в Киеве.

При этом он отметил важность скорого принятия качественного закона об антикоррупционном суде, который будет соответствовать международным стандартам.