Кабмин направил на проверку представление на увольнение Насирова

Кабинет министров Украины направил на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы представление на увольнение отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Представление об увольнении Насирова подал министр финансов Украины Александр Данилюк. "Есть представление министра финансов в отношении председателя ГФС, отстраненного. Мы направляем это сейчас на высший корпус государственной службы, в соответствии с законом, закон предусматривает процедуру. Внесение на госслужбу, госслужба вносит представление правительству, правительство принимает решение. Это так, как предусмотрено", - заявил Гройсман.

Ранее Данилюк заявлял, что наличие у Насирова двойного гражданства, в частности Великобритании, является нарушением закона о госслужбе. Ранее САП заявляла о том, что Насиров не сдал паспорт гражданина Великобритании, а информация о его венгерском гражданстве проверяется.

