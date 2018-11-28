Кабмин одобрил начало работы Госбюро расследований

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил начало работы Государственного бюро расследований с 27 ноября этого года.

Глава ведомства Роман Труба обратился к членам Кабмина с просьбой принять распоряжение о начале работы ГБР.

Он сообщил, что у нового ведомства семь территориальных управлений, 500 сотрудников, из которых 300 - следователи.

"Мы понимаем всю ответственность, которая возлагается на ГБР, и обещаем, что не подведем руководство государства и не подведем украинское общество", - подчеркнул Труба.

Закон о Государственном бюро расследований был принят парламентом 2 ноября 2015 года, он является частью так называемого пакета безвизовых законов, а также частью реформы прокуратуры, поскольку ГБР забирает у нее функцию досудебного расследования.

Президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта закон вступил в силу.

16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором ГБР.

27 ноября 2018 года он заявил о начале работы ведомства. По материалам "Гордон"