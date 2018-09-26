Кабмин одобрил план по стратегии долголетия

Кабинет министров Украины одобрил план мероприятий по реализации стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.

"Распоряжение разработано в целях реализации стратегии государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года, Соглашения об ассоциации между Украиной, Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, Мадридского международного плана действий по вопросам старения, а также для обеспечения создания благоприятных условий для здорового старения и активного долголетия, адаптации общественных институтов к дальнейшему демографическому старению и развитию общества равных возможностей для людей любого возраста", - говорится в сообщении пресс-службы Министертсва социальной политики.

Отмечается, что Украина входит в 30 самых старых стран мира по удельной части лиц в возрасте 60 лет и старше: в 2015 году этот показатель составлял 21,8%, а процент людей в возрасте 65 лет и старше - 15,5% от общей численности населения.

Согласно национальному демографическому прогнозу, к 2025 году лица старше 60 лет составят 25% общей численности населения, в возрасте 65 лет и старше - 18,4%, к 2030 году - более 26% и более 20% соответственно.

Ожидается, что выполнение плана мероприятий будет способствовать решению проблем, связанных со старением населения. В частности, предусмотрены комплексные меры по защите прав граждан пожилого возраста с концентрацией усилий на таких приоритетных направлениях: улучшение условий для самореализации и участия граждан пожилого возраста в процессах развития общества; содействие сохранению их здоровья и обеспечению благополучия; создание среды, благоприятной для активной жизни.