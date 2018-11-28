Кабмин одобрил создание Министерства по делам ветеранов

Новосозданную Госслужбу по делам ветеранов реорганизуют в министерство

Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по делам ветеранов. Соответствующее решение принято на заседании правительства 28 ноября

Отметим, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что ранее созданная Госслужба по делам ветеранов реорганизуется в министерство.

"Мы должны помогать всем, кто защищает наше государство и выполняет свой долг. Вопросы лечения, социальной защиты, реабилитации должны быть системными, а их решение - максимально эффективным", - добавил он.

Напомним, 22 ноября Верховная рада назначила нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Вместо нее по спискам БПП в парламент зайдет Владимир Куренной, который ранее был нардепом от "УДАРа" и "Блока Юлии Тимошенко".

Также на прошлой неделе Фриз заявила, что Министерство по делам ветеранов полноценно заработает в июне 2019 года. Она отметила, что предстоит пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, а также утверждение штатной структуры министерства