Кабмин одобрил увольнение глав Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской ОГА

Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента об увольнении главы Луганской областной государственной администрации (ОГА) Юрия Гарбуза, главы Киевской ОГА Александра Горгана, главы Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также главы Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Соответствующее решение правительства принято 24 октября

Кроме того, Кабмин одобрил проекты указов президента о назначении на должность главы Киевской ОГА Александра Терещука, а на должность главы Черкасской ОГА Александра Вельбовца.