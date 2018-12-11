Кабмин оспорит решение суда о восстановлении Насирова в должности

Кабинет министров оспорит решение Окружного районногт суда Киева о восстановлении Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

Об этом представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко сообщил у себя в Facebook.

"Сейчас в правительстве нет официального судебного решения по восстановлению его (Насирова - ред.) в должности председателя ДФС. В то же время, правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности", - подчеркнул Денисенко.

О решении суда сообщил адвокат Насирова Александр Лысак.

Как сообщалось, 20 ноября Насирову отказали в выезде за границу.

Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015-го 2016-й он позволил компаниям депутата- беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн. Сейчас досудебное следствие уже завершено.

Ранее ЭП писала, что ГФС во времена Романа Насирова выдала налоговые рассрочки на сумму более 18 млрд грн 70 компаниям. Более половины этой суммы получили предприятия, связанные с Ринатом Ахметовым.

Насиров заявил, что эта информация искажена и не соответствует действительности. По материалам ЛІГАБізнесІнформ