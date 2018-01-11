Кабмин отказался от создания Совета стратегического развития

Кабинет министров Украины отменил решение о создании Совета по вопросам стратегического развития во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, в состав которого также вошли бывшие главы украинских правительств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг в Киеве. Правительство отменило некоторые решения Кабинета министров Украины относительно принятых (утвержденных) в 2016-2017 годах отдельных проектов актов. В перечень отмененных, входит и принятое без обсуждения на заседании 22 ноября 2017 года решение о создании Совета стратегического развития.

Как сообщалось, решение о создании данного Совета предусматривало назначение заместителем главы совета первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Также в его состав должны были войти: вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министры Украины, министр Кабмина Александр Саенко, лица из числа бывших премьеров и представитель секретариата Кабмина в качестве секретаря.

Предполагалось, что совет будет являться временным вспомогательным органом правительства, который создан для рассмотрения и изучения проблемных вопросов, связанных с осуществлением внутренней и внешней политики государства, выполнением общегосударственных программ экономического и социального развития, обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Украины, ведением внешнеэкономической деятельности.