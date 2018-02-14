Кабмин предлагает Раде продлить переходной период имплементации языковой статьи закона об образовании до 2023 года

Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается продлить переходной период имплементации языковой статьи закона "Об образовании" с 2020 до 2023 года.

Cоответствующий проект закона был принят на заседании правительства в среду.

По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, данное изменение необходимо принять для реализации предложений Венецианской комиссии.

В свою очередь, это позволит более плавно имплементировать языковые статьи по отношению к национальным меньшинствам.

"Логично продлить период имплементации седьмой статьи "Закона об образовании" до 2023 года, потому что дети, которые теперь пойдут в первый класс, будут иметь больше времени на изучение украинского языка. А также мы усовершенствуем методики по преподаванию украинского языка для школ с венгерским и румынским языком обучения, так как это языки других языковых групп, и таким детям труднее изучать украинский язык", - пояснила министр в ходе пресс-брифинга после правительственного заседания.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании".

В МОН заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

Венгрия заблокировали проведение заседания Комиссии Украина-НАТО в декабре 2017 года и ряд встреч министра обороны Украины Степана Полторака в ходе заседания министров обороны стран НАТО 14-15 февраля.