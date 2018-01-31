Кабмин просит Порошенко уволить главу "Укроборонпрома" Романова

Кабинет министров Украины просит президента Петра Порошенко уволить генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова. Об этом в ходе заседания Кабмина сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Я сегодня предлагаю принять решение правительства и сегодня подать президенту ходатайство об увольнении с должности генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова", - сказал Гройсман. По словам Гройсмана, Кабмин определится с новой кандидатурой. Напомним, в конце декабря сообщалось, что Гройсман инициирует увольнение главы госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова за задолженность по зарплате работникам предприятия. Гройсман поручал погасить задолженность по зарплате перед коллективом "Укроборонпрома" до 25 декабря, но она не была погашена. "Задолженность не погашена... Я сегодня подпишу представление на имя президента. Советую руководителю "Укроборонпрома" сегодня уволиться самостоятельно, больше работать с вами я не буду. Придет новый руководитель, он найдет решение вопроса погашения задолженности по заработной плате", - заявлял Гройсман.

