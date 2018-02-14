Кабмин Украины утвердил гособоронзаказ на 2018-2020гг

Кабинет министров утвердил Основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) Украины на 2018-2020 гг., предусматривающие обеспечение армии современными образцами вооружения и техники.

"Принятый правительством государственный оборонный заказ базируется на основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 гг. В среднесрочной перспективе основные усилия государства будут направлены на обеспечение украинской армии современными образцами вооружения и военной техники", - сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на решение Кабмина в среду.

Как отмечается, в 2018 году финансирование ГОЗ будет осуществляться в значительно больших объемах.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 17 января 2018 года утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 гг.".

Приоритетными направлениями ГОЗ в текущем году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами и антиснайперскими системами и т. д.

Как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, в 2018 году запланировано увеличение финансирования ГОЗ до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.