Кабмин утвердил стратегию госполитики здорового и активного долголетия населения-2022

Кабинет министров Украины утвердил стратегию государственной политики по вопросам здорового и активного долголетия населения на период до 2022 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг в Киеве.

По данный правительства, сейчас Украина входит в 30-ку самых старых стран мира – в 2015 году доля граждан старше 60 лет составляла 21,8% населения, а 65 лет и старше – 15,5%.

При этом в соответствии с национальным демографическим прогнозом до 2025 года доля населения старше 60 лет составит 25%, а старше 65 лет – 18,4%.

Целью стратегии является создание благоприятных условий для здорового и активного долголетия, обеспечение адаптации общественных институтов к дальнейшему демографическому старению и построение общества равных возможностей.

Ожидаемыми результатами является: увеличение ожидаемой длительности активной жизни лиц старше 60 лет; увеличение уровня медицинской поддержки пожилых людей; повышение количества пожилых, которые занимаются самообразованием.

Также планируется достичь повышения уровня занятости лиц от 55 до 64 лет.

Министерству социальной политики вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти поручено разработать и подать в трехмесячный срок Кабмину проект плана мер по реализации стратегии.