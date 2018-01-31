Кабмин уволил Насирова с поста главы ГФС

Кабинет министров уволил Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 31 января. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, комиссия по государственной службе предоставила соответствующее разрешение. "Мы направили в госкомисию представление об увольнении Насирова. Госкомиссия дала свое заключения. Сегодня принимаем это решение", - сказал В.Гройсман в ходе заседания в среду.

