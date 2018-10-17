Кабмин в среду намерен утвердить план мероприятий по реформированию отечественной научной сферы
Кабинет министров Украины на заседании 17 октября намерен утвердить план мероприятий по реформированию отечественной научной сферы, об этом говорится в повестке дня, размещенной на сайте правительства.
Среди прочего Кабмин утвердит ориентировочный план законопроектных работ на 2018 год.
На заседании планируется утвердить технический регламент по упаковочным комплектам для хранения и захоронения радиоактивных отходов.
Кроме того, правительство рассмотрит некоторые вопросы детско-юношеского военно-патриотического воспитания.
На заседании будут рассмотрены некоторые вопросы государственного Ощадбанка.
Также будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.
Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.