Кабмин внес в Раду стратегию экологической политики до 2030 года

Правительство зарегистрировало в парламенте проект закона №8328 "Об основных принципах (стратегии) ​​государственной экологической политики Украины на период до 2030 года". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады. Соответствующий проект был зарегистрирован в ВР 26 апреля, пока текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Отмечено, что в четверг документ был передан на рассмотрение руководству, а в пятницу его уже направили на рассмотрение комитета. Отметим, согласно информации пресс-службы Министерства экологической политики, соответствующая стратегия определяет 5 стратегических целей для Украины, касающихся распространения экологического образования, учета экологических норм при принятии решений по социально-экономическому развитию Украины, снижения экологических рисков для экосистем и здоровья граждан и развития государственной системы природоохранного управления. Ожидается, что благодаря принятию документа государство до 2030 года получит современные системы мониторинга, рыночные механизмы для озеленения экономики, а также уменьшение выбросов парниковых газов и сокращение выбросов от стационарных источников загрязнения на 15% по сравнению с 2015 годом.

