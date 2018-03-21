Кабмин запретил выдавать внутренние паспорта в виде книжки

Кабинет министров на заседании 21 марта запретил выдачу внутренних паспортов гражданина Украины в виде книжки. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина. Отметим, правительство исключило из постановления об утверждении образца бланка и порядке оформления паспорта положение, которое предусматривало возможность выдачи паспорта гражданина Украины в форме книжки до полного обеспечения территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карты.

Ранее сообщалось, что в Украине за 2017 год оформили 4 млн биометрических паспортов для выезда за границу. Кроме того, за прошлый год выдали 1 096 824 паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем. ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта, впрочем, по ID-карте сейчас можно посещать Турцию без заграничного паспорта.

