Какие лекарства государство будет раздавать бесплатно

Минздрав опубликовал новый перечень препаратов, которые участвуют в программе реимбурсации

Список бесплатных лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" расширили до 47 препаратов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего в новом реестре препаратов, участвующих в программе "Доступные лекарства", насчитывается 239 торговых названий, из них 47 - бесплатных. С полным перечнем лекарств можно ознакомиться тут.

В обновленный реестр лекарств вошло 239 препаратов 48 производителей, из которых 18 производителей украинских и 30 - иностранных. Напомним, ранее в программе участвовали 198 препаратов 43 производителя.

Обновленный реестр также был дополнен еще 2 действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа - Лозартан (11 препаратов) и Глибенкламид (3 препарата). Всего в программе 23 действующие вещества.

По сравнению с предыдущим перечнем в новом реестре стало на 24 позиции больше для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 14 - для диабета II типа, на 3 - для лечения бронхиальной астмы.

Благодаря новому механизму ценообразования (дополнительные 5 дней для фармкомпаний для снижения своих ценовых предложений), список бесплатных препаратов удалось расширить дополнительно на 13 наименований. В новом перечне уже содержится 47 препаратов, на 100% будут возмещаться за государственный счет.

Напомним, правительственная программа "Доступные лекарства" начала действовать в апреле 2017 года.

За 9 месяцев работы программы пациенты получили лекарства от сердечно- сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы почти за 14 млн рецептов на более 614 млн грн бюджетных средств.

Число пациентов, которые пришли к врачу и получили рецепт на "Доступные лекарства", в среднем в регионах колеблется от 100 до 300 тыс. За время, когда программа набирала обороты и люди начали ей доверять, количество пациентов увеличилось в 10 раз.