Канада готова помочь в модернизации КПВВ на Донбассе, усилении вещания украинских медиа на оккупированную территорию

Канада готова оказать помощь в вопросе совершенствования контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ), усиления сигнала украинских медиа на оккупированную территорию, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский со ссылкой на посла Канады в Украине Романа Ващука.

"Поблагодарил господина посла за поддержку, отметив, что развитие КПВВ необходимо, но не хотелось бы, чтобы наведение там порядка воспринималось как "построение границы". Поэтому как раз наоборот – будем пытаться сделать пересечение КПВВ максимально удобным и быстрым. Пока определили, что пилотным проектом такого совершенствования будет КПВВ "Марьинка", далее постепенно перейдем к остальным пропускным пунктам", - написал по итогам встречи с Р.Ващуком в Донецкой облгосадминистрации П.Жебривский в своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

Глава Донецкой ОГА сообщил, стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в области, возможные пути и варианты реинтеграции оккупированных территорий.

"Господин Роман Ващук заверил, что Украина (Донецкая область, в частности) и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку со стороны Канады, поскольку его страна твердо стоит на позициях необходимости сохранения украинского суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины", - написал П.Жебривский.