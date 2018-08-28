Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине в ходе телефонного разговора. Об этом по итогам беседы заявил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт, сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Как сообщается, лидеры двух стран говорили об Украине и западных Балканах, не вдаваясь в подробности. Также они обсудили ситуацию в Сирии.

"Переговоры сосредоточены на современных международных проблемах и вопросах торговли. Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россию призывают к сдерживающему влиянию на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

Ранее советник по вопросам европейской энергетической безопасности Госдепа США Бенджамин Шмитт заявил, что Украина должна стать частью экономики Европы и Запада.

Также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с Украиной в вопросе недопущения вмешательства России в выборы.