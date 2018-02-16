Кассационный суд приостановил рассмотрение иска Саакашвили к Порошенко по гражданству

Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда приостановил рассмотрение иска экс-президента Грузии лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко с требованием отменить его указ о лишении политика гражданства Украины в связи с ходатайством стороны защиты об отводе коллегии судей.

На заседании в пятницу адвокаты заявили ходатайство об отводе состава суда, поскольку, по их мнению, процесс формирования данной коллегии проходил с нарушениями.

Суд принял решение передать рассмотрение данного ходатайства другой коллегии судей Кассационного административного суда. В связи с этим суд приостановил пока рассмотрение данного дела.

Как сообщалось, в июле П.Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства. 10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу. 25 октября М.Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства и планирует обжаловать это в суде.