Каждое нарушение Россией прав человека должно заканчиваться приговором - Климкин

Решение Европейского суда по правам человека(ЕПСЧ), который постановил взыскать с РФ в пользу гражданина Украины Геннадия Афанасьева EUR2 тыс. по обращениям о пережитых им бесчеловечных условиях перевозок в тюремных транспортных средствах ФСИН вызывает смешанные чувства, отмечает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Никогда не обсуждал решения ЕСПЧ, и относительно дела Г.Афанасьева меня очень смешанные чувства. С одной стороны, осуждаются действия РФ - и этот голос звучит на весь мир. С другой, все пытки оцениваются в 2000€. Каждое позорное нарушение RU (РФ) прав человека должно заканчиваться строгим судебным приговором", - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в микроблоге в Твиттере в пятницу.

Как сообщалось, осужденных в РФ крымчан, граждан Украины Г.Афанасьева и Юрия Солошенко 14 июня 2016 года вернули в Украину в рамках их обмена на одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко. Сразу по прибытию они были доставлены в "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами (Киев).

В июле того же года Г.Афанасьев сообщил, что во вторник получил ключи от квартиры от Государственного управления делами, отметив, что не может вернуться в родной дом и родной город, оставшиеся на аннексированной территории.

8 февраля ЕСПЧ на заседании постановил взыскать с РФ в пользу гражданина Украины Геннадия Афанасьева EUR2 тыс – двумя постановлениями по EUR1 тыс каждой по двум обращениям о пережитых им бесчеловечных условиях перевозок в тюремных транспортных средствах Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

"ЕСПЧ полностью подтвердил правдивость моих слов и свидетельств относительно моей судьбы и условий содержания в кремлевских застенках и в целом событий, происходивших 767 дней моего заключения. Такое решение - это крепкий козырь и аргумент в руках на будущее, который я буду использовать против всех тех, кто пытается оправдать российскую агрессию", - написал Г.Афанасьев на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

В то же время, он отмечает, что "присужденные жалкие 2000 евро за пережитые мной издевательства свидетельствует лишь о том, что суд пошел на поводу у российского правительства". "ЕСПЧ сам нарушил конвенцию. Он должен был предложить Украине высказаться по существу моих жалоб, потому что я являюсь гражданином Украины. Этого не произошло", - отметил Г.Афанасьев.

Правозащитник Эрнест Мезак, подававший обращения Г.Афанасьева в ЕСПЧ, на своей странице в соцсети Facebook сообщает, что одно обращение касалось перевозок заявителя по железной дороге в тюремную колонию в г.Сыктывкар, а другое – перевозки из Сыктывкара в г.Ухта для осмотра офтальмологом и обратно в 2015 году. Речь идет о крайне низкой площади размещения, отсутствии возможности лечь и или встать в камере в полный рост, лишении сна режимными мероприятиями, отсутствии туалетов, проникновении холодного воздуха с улицы в камеры и других нарушениях.

По его словам, обращения были поданы в апреле-мае 2016 года. Позже правительство РФ, не оспаривая изложенные факты, заявило о завышенной сумме морального вреда. Э.Мезак в ответ отправил в ЕСПЧ письмо, в котором попросил взыскать в пользу Г.Афанасьева компенсацию морального вреда в размене EUR7 тыс и EUR5 тыс соответственно.

"Я, мягко говоря, очень разочарован. Очевидно, что выбранная ЕСПЧ "стратегия" преодоления системной проблемы, частным случаем которой является это дело Геннадия, обрекает и дальше многие и многие десятки тысяч российских заключенных на перевозки в бесчеловечных условиях. Зачем правительству что-то менять, если проще откупиться, бросив нескольким десятка жертв, жалобы которых на условия перевозки ежегодно доходят до Страсбурга, по 70 000 рублей?", - прокомментировал правозащитник.