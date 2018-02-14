Киев ожидает второй волны освобождения удерживаемых лиц в скором времени

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе рассчитывает на то, что вторая волна освобождения лиц, удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, состоится в ближайшее время, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится как можно быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", - написала она на странице в Фейсбуке после заседания ТКГ в среду в Минске.

В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко проинформировала о работе подгруппы в Минске. "Гуманитарная подгруппа, к сожалению, завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ. (…) до сих пор нет внятного ответа на украинское предложение по спискам заложников, зато ОРДЛО пытается привязать освобождение заложников к вопросу амнистии", - написала она на странице в Фейсбуке.

Кроме того, по ее словам, россияне не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести при их участии и Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Украинская сторона еще раз повторила готовность к продолжению процесса освобождения, мы также готовы передать РФ осужденных за преступления перед Украиной российских граждан в обмен на политзаключенных Кремля", - подчеркнула И.Геращенко.

Она добавила, что несмотря на все искусственные преграды, украинская сторона продолжает работать над вопросом освобождения заложников, "верю, что получим результат".

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года был освобожден военнослужащий Роман Савков, находившийся в заложниках у боевиков.