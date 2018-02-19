Киев подготовит иск по военным преступлениям РФ

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить для подачи в Международный суд в Гааге документы, касающиеся военных преступлений РФ, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал также подготовку меморандумов по конвенции о запрете расовой дискриминации и запрете финансирования терроризма.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, на встрече с президентом П.Климкин подчеркнул, что в июне будут меморандумы по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма.

"То, что мы делаем, - это комплексная юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту. И главное, что Россия получит не только наказание за нарушение прав, Россия еще за это заплатит", - сказал глава МИД.

Президент уточнил, что речь идет не только о морском праве, ликвидации расовой дискриминации, ответственности за финансирование терроризма, но и поставил задачу подготовить документы, которые касаются военных преступлений. Соответствующие материалы уже сейчас собираются для подготовки иска в Международный суд.

П.Климкин заверил, что работа последовательно продолжится, у украинской стороны – сильная команда, которая будет ее представлять в рамках арбитража и Международного суда.