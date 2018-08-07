Киевские власти специальной голограммой планируют отмечать законно установленные МАФы

В Киеве с помощью специальной голограммы планируют обозначать законно установленные МАФы, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Специальная голограмма, размещена, например, на автокофейне, коляске по продаже напитков или торговой палатке является подтверждением законности установления и торговли", – говорится в сообщении.

По словам разработчиков проекта, это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым договорам и позволит повысить контроль со стороны общественности и, в случае необходимости, со стороны контролирующих органов.

Как отмечается, пилотный проект по размещению голограмм внедряет коммунальное предприятие "Городской магазин", что подчинено департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.

"На сегодня пилотный проект реализован на территории парка" Партизанской славы" в Киеве. Так, по состоянию на начало августа выдано 4 голограммы на средства передвижной торговли и 4 - на объекты сезонной торговли", - сообщил директор предприятия Андрей Андрущенко.

Он отметил, что до конца августа голограммами обеспечат все легально установленные точки мелкорозничной торговли в Киеве

Отмечается, что голограммы выдаются на все средства передвижной и объекты сезонной торговли, право на размещение которых получается на открытых торгах; по которым заключены соответствующие договоры по размещению и по которым уплачены соответствующие средства.

В госадминистрации заявили, что все самовольно размещены МАФы подлежат демонтажу.