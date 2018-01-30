Киевсовет планирует переименовать станцию столичного метро "Петровка" на "Почайна" - в соответствии с названием реки Почайна, которая является одной из древнейших в Киеве.

Читайте такжеВ Киеве станцию метро "Петровка" могут переименовать в "Почайну"Как сообщает пресс-служба Киевсовета, сегодня на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали соответствующий проект решения.

Отмечается, что общественные обсуждения соответствующего предложения проходили с 1 марта по 1 мая 2017 года. В голосовании приняли участие 1932 человека, и 73% из них поддержали это переименование.

Также, согласно проекту решения, линия столичной подземки "Куренёвско- Красноармейская" может получить новое название "Оболонско-Теремковская".

Как отметили в Киевсовете, существующее название отражает лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куренёвка. Вторая часть названия "Красноармейская" перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции "Красноармейская" на "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 году улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.

Общественные обсуждения по переименованию этой ветки метро проходили с 29 мая по 29 июля 2017 года. Новое название поддержали 80% граждан, участвовавших в голосовании.

Данный проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы, после чего документ будет вынесен на утверждение.

В сентябре 2017 года Комиссия по вопросам наименований КГГАподдержала переименование станции метро "Петровка" на станцию метро "Почайна", а также переименование линии метрополитена "Куреневско- Красноармейская" на "Оболонско-Теремковская".