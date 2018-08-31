"Киевводоканал" опроверг информацию о промывке водосетей тройной дозой хлора

ЧАО "АК "Киевводоканал" опроверг информацию о промывке сетей водоснабжения хлором в тройной концентрации.

"Фейковые новости (о промывке сетей – ИФ) – проявление гибридной войны. Поступающая в централизованную сеть холодная вода находится под постоянным лабораторным контролем", - сообщила пресс-служба компании со ссылкой на ее гендиректора Дмитрия Новицкого.

По словам главного инженера департамента эксплуатации водопроводного хозяйства "Киевводоканала" Владимира Костюка, водоканалы проводят плановые профилактические промывки сетей исключительно по графику с предварительным уведомлением всех жителей домов в зоне промывки.

"Промывочные меры исполняются в течение шести часов исключительно в ночное время с выпуском промывочной воды в канализационную систему, то есть без подачи воды в дома. После проведения работ обязательно берется анализ воды и только после получения результата принимается решение о подаче воды во внутридомовую сеть, то есть непосредственно в дома жителей", - отметил В.Костюк.