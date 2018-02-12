КИУ просит прокуратуру возбудить дела против членов т.н. "избиркомов", организующих выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Комитет избирателей Украины (КИУ) обратился в прокуратуру АР Крым (находится в Киеве) с требованием начать уголовные производства в отношении членов так называемых избирательных комиссий, организующих выборы президента РФ на территории аннексированного полуострова.

Как сообщает в понедельник пресс-служба КИУ, Комитет считает, что в действиях лиц, оказывающих содействие организации избирательного процесса на территории АР Крым и г.Севастополь, содержатся признаки государственной измены.

"В частности, это касается членов так называемых избирательных комиссий, обеспечивающих организацию и проведение выборов президента РФ 18 марта 2018 года. Их действия подпадают под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), наказывающиеся лишением свободы на срок от 12 до 15 лет", - сказано в сообщении.

По информации КИУ, на временно оккупированной территории Крыма незаконно сформированы 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, в г.Севастополь – 4 территориальные избирательные комиссии и 181 участковых избирательных комиссий.

В целом речь идет об около 10 тыс. жителей аннексированного Крыма, которые могут быть привлечены к организации избирательного процесса.

"Мы считаем, что каждый житель АР Крым накануне голосования 18 марта должен сделать выбор о сотрудничестве с российскими властями. Лица, которые будут привлечены к выборам как члены комиссий, должны нести ответственность по украинским законам. Одной из мотиваций для организации выборов может быть значительное финансовое вознаграждение: около 2500 грн за участие в работе УИК. Тем не менее, они должны понимать, что из-за подобных действий на них могут быть наложены существенные санкции: от запрета посещать подконтрольные Украины регионы и невозможности получения биометрического паспорта до уголовной ответственности по статье о государственной измене", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.