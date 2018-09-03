Климкин надеется, что Российская Федерация согласится на обмен заложниками, чтобы "сохранить лицо"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что Российская Федерация (РФ) согласится на обмен заложниками, чтобы "сохранить лицо". Об этом он заявил в интервью The Independent.

По словам Климкина, освобождение голодающего украинского политзаключенного Олега Сенцова, заключенного в тюрьму в России, осложнено тем, что Кремль "не ценит человеческую жизнь". Он также заявил, что Россия рассматривает людей как "человеческий материал, который должен быть израсходован".

"Это два принципиально разных мира. Мы предлагали схемы обмена заключенными, но Кремль, похоже, не заботится о своих людях. Мы совершенно разные", - отметил он.

Климкин также добавил, что для освобождения заключенных на данный момент он работает по всем возможным каналам". По его словам, Украине помогали французы, немцы и американцы. Многие из этих контактов были конфиденциальными.

Кроме того, Климкин сказал, что надеется, что "Россия в конце концов согласится на обмен чтобы "сохранить лицо". Он также не исключил, что украинские заключенные могут быть выпущены Россией в третью страну.

"Зная, что я делаю, я считаю, что нам в конце концов это удастся, но было бы неправильно называть какие-то временные рамки. Это слишком чувствительный вопрос - и для нас, и, что важнее, для семей", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинский омбудсмен Людмила Денисова вновь предлагает российской коллеге Татьяне Москальковой провести встречу для обсуждения реализации договоренностей президентов Украины и РФ о посещении удерживаемых в тюрьмах двух стран.

Отметим, ранее Москалькова заявляла, что обмен Сенцова на российских заключенных, которые содержатся в Украине, невозможен, так как он имеет гражданство и России, и Украины.