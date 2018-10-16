Климкин обсудил со Столтенбергом усиление безопасности хранилищ боеприпасов в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом усиления безопасности хранилищ боеприпасов в Украине. Об этом Павел Климкин сообщил в своем Twitter.

Также министр рассказал, что в ходе встречи они обсудили практическое взаимодействие на Черном и Азовском морях.

"Практическое взаимодействие на Черном и Азовском морях, усиление безопасности хранилищ боеприпасов, более эффективная деятельность наших трастовых фондов и проектов. Как всегда - дружеская и плодотворная встреча с Генсеком НАТО", - сообщил Климкин.

Также в пресс-службе МИД Украины сообщают, что, при обсуждении направлений практического взаимодействия, Климкин обратился с просьбой активизировать работу Трастовых фондов НАТО, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине.

"Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса нашему государству", - говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями о деятельности рабочих механизмов особого партнерства Украины с НАТО, в частности заседаний Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

"По оценкам генсекретаря, ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства. Важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации закона Украины об образовании", - говорится в сообщении.

Министр Климкин отметил, что целью государства остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создание условий для полноценного развития как граждан Украины, поддержки их языков, традиций и культуры.