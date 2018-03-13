Климкин призвал жителей Крыма не голосовать и не помогать в организации выборов президента РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает жителей оккупированного Крыма не принимать участие и не помогать в организации выборов президента России.

"Призываю не помогать российской оккупационной власти организовывать эти выборы, принимать участие в этих выборах. Сейчас ФСБ звонит и угрожает родным тех, кто не хочет идти на выборы", - сказал П.Климкин журналистам во вторник в Киеве.

Он отметил, что жители оккупированного Крыма живут в постоянном страхе. "То, что нам нужно сделать, - это достичь того, чтобы был доступ у международных организаций к оккупированному Крыму", - уточнил министр.

По словам П.Климкина, необходимо сохранять санкции и увеличивать международное давление на Россию. Кроме того, необходимо создать неформальное объединение "группы дружбы Украины" по деоккупации Крыма.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.