Климкин считает неприемлемой идею России о согласовании с ОРДЛО миротворческой миссии ООН

Министр иностранных дел Павел Климкин считает неприемлемым условие Российской Федерации о согласовании с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) вопроса о введении миссии ООН на Донбасс. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

"Мы остаемся верными минским соглашениям и соблюдаем процедуру ООН, поскольку такая миссия (миротворческая) будет действовать под мандатом ООН. Однако я боюсь, что Россия просто пытается выиграть время и не хочет серьезно облегчать работу миссии", - отметил он.

Кроме того, Климкин отметил, что неприемлемо согласовывать с ОРДЛО вопрос введения миротворческой миссии ООН.

"Выход российских наблюдателей из состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе в конце прошлого года был для нас неприятным сигналом. Что касается российского предложения, о привлечении так называемых представителей территорий, оккупированных Россией на Донбассе, оно совершенно неприемлемо. Это не только наша позиция, но и наших партнеров на Западе и в Организации Объединенных Наций", - заявил он.

Напомним, ранее в России заявляли, что состав миротворческой миссии на Донбассе должен быть определен Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками".