Климкин: Украина инициирует введение биометрического визового режима для служебных и диппаспортов РФ

Украина намерена инициировать введение только по биометрическим паспортам визового режима для владельцев служебных и дипломатических паспортов из России. Об этом во время своего выступления в Верховной Раде, где сегодня рассматривается вопрос о введении военного положения в Украине, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я много раз говорил, что мы должны прийти не просто к визовому режиму, поскольку клеить этикетки в паспорта граждан страны-агрессора не имеет смысла, а именно биометрическому визовому режиму. Сейчас мы будем инициировать также отличие такого режима и для служебных и дипломатических паспортов", - заявил глава МИД.

Он также отметил, что отношения Украины и России "по определению не нужны" и по факту таких отношений нет.

"Но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и заботиться о 2,5 млн украинцев, находящихся в РФ и всю работу, которую делают наши консулы в контексте помощи политическим заключенным", - добавил Климкин.

Напомним, ранее Климкин рассказал, почему Украина не разрывает дипломатических отношений с РФ. По его словам, страна по факту не имеет дипломатических отношений с Россией, поскольку наши дипломаты не могут осуществлять никакой деятельности в стране-агрессоре, а российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы.

Он также обратил внимание на то, что в сегодняшних условиях пребывание на территории страны-агрессора опасно для украинских граждан.

По материалам "112 Украина".