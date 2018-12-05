Климкин: В РФ пообещали пустить к военнопленным морякам консулов Украины

Министерство иностранных дел РФ пообещало допустить украинских консулов в московские СИЗО к морякам ВМС Украины, которые были захвачены в Керченском проливе 25 ноября.

Об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин на странице в Twitter.

"Наконец-то, через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ все же официально сообщило, что украинские моряки в Москве и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам", - написал Климкин.

Министр также подчеркнул, что украинское МИД делает все для того, чтобы консулы как можно скорее проведали военнопленных моряков.

Как сообщал NEWSONE ранее, российский омбудсмен Татьяна Москалькова наконец официально отчиталась Уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой об условиях содержания и состоянии здоровья плененных украинских моряков. По материалам NewsOne