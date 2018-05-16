Климкин в Совете Европы поднимет вопрос украинских политзаключенных, включая Сенцова

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поднимет вопрос украинских политзаключенных на заседании комитета министров Совета Европы 17-18 мая в Дании, сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"17-18 мая в Дании состоится министерское заседание Совета Европы. Защита прав и освобождение наших заложников в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса будет одной из ключевых тем во время встреч Павла Климкина на этом мероприятии", - написал Д.Кулеба на своей странице в "Фейсбук" в среду.

При этом поспред Украины, комментируя решение украинского политзаключенного Олега Сенцова, который 14 мая объявил голодовку, отметил: "Акт не отчаяния, а силы".

"Совет Европы и другие международные игроки могут и должны сделать больше. Мы не устанем настаивать на этом до тех пор, пока все наши политзаключенные не вернутся домой", - добавил Д.Кулеба.

Ранее в этот день интернет-издание "Громадське" со ссылкой на двоюродную сестру О.Сенцова Наталию Каплан сообщило, что незаконно осужденный в РФ О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ и аннексированном Крыму.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии г. Лабитнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", - написал О.Сенцов в письме, скан-копия которого опубликована изданием.

По данным издания, О.Сенцов сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически настраивая организм.

Президент Украины Петр Порошенко после объявления голодовки О.Сенцовым призвал международное сообщество продолжать давление на Москву для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых украинцев.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ режиссера обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".

Украина, мировое сообщество неоднократно призывала РФ освободить незаконно осужденного О.Сенцова.