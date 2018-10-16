Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в понедельник с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

"Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса", - сообщается в Twitter миссии Украины при НАТО.

Позднее пресс-служба МИД Украины сообщила, что "в ходе встречи стороны обсудили общие вызовы безопасности, с которыми сталкиваются государства-члены НАТО и Украина, в частности ситуацию безопасности в Черном и Азовском морях".

Генсек подтвердил, что мероприятия в рамках усиленной передовой присутствия в Восточной Европе и Балтии, адаптация и создание новых военных структур, существенное усиление расходов на оборону является четким ответом союзников на растущую агрессивность России, сообщает пресс-служба.

П.Климкин также обратился с просьбой активизировать работу трастовых фондов НАТО, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине, что особенно актуально в свете последних событий в пгт. Ичня Черниговской области. Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса в Украине.

Стороны обменялись мнениями о деятельности рабочих механизмов особого партнерства Украины с НАТО, в частности заседаний Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. По оценкам Й. Столтенберга, "ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства; важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации закона Украины об образовании".

Министр П.Климкин отметил, что целью государства остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создание условий для полноценного развития как граждан Украины, поддержки их языков, традиций и культуры.

Как сообщалось ранее, в понедельник в Люксембурге проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС и стран программы "Восточное партнерство" - Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.